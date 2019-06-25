Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Футбол Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.

Политика ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.

Политика Лавров и Маас поучаствуют в «Петербургском диалоге» в ФРГ Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поучаствуют в ежегодном заседании форума общественности «Петербургский диалог», который пройдёт 18—20 июля в немецком Петерсберге.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Хоккей «Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном» В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».

Происшествия Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.

Здоровье Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».

Общество Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

Авто «АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.

Происшествия Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.

Шоу-бизнес Стал известен райдер Аллы Пугачевой Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Экономика Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Армия и оружие Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.

Энергетика Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.

Экономика Курс грузинской валюты упал до исторического минимума Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.

Интернет Криптохакеры нашли способ обойти двухфакторную авторизацию Аналитики компании ESET заявили о том, что ими были выявлены новые вредоносные приложения в криптовалютных сервисах, использующие невиданную ранее возможность обхода двухфакторной аутентификации по SMS.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.

Футбол Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.

Экономика Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.