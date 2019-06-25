Политика
Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году
Обновлено в 10:50
Футбол
Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову
Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:33
Политика
ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено в 04:14
Политика
Лавров и Маас поучаствуют в «Петербургском диалоге» в ФРГ
Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поучаствуют в ежегодном заседании форума общественности «Петербургский диалог», который пройдёт 18—20 июля в немецком Петерсберге.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Хоккей
«Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном»
В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».
Обновлено в 12:54
Происшествия
Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти
Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму
В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».
Обновлено в 11:23
Общество
Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Обновлено в 04:45
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
Обновлено в 10:40
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ
Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода
Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Интернет
Криптохакеры нашли способ обойти двухфакторную авторизацию
Аналитики компании ESET заявили о том, что ими были выявлены новые вредоносные приложения в криптовалютных сервисах, использующие невиданную ранее возможность обхода двухфакторной аутентификации по SMS.
Обновлено вчера в 09:16
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
«Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Мать Дениса Вороненкова хочет сделать ДНК-тест внуку
Обновлено в 11:20
Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:25
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02