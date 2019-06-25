Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

РБК10:26

Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины

Известия10:14

Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

РИА Новости09:14

Стала известна президентская зарплата Зеленского

Телеканал 360°09:19

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

RT на русском09:15

Стала известна первая зарплата Зеленского

Газета.Ru09:50

СМИ: первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

ТАСС08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году

Обновлено в 10:50
Футбол

Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:33
Политика

ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации

Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено в 04:14
Политика

Лавров и Маас поучаствуют в «Петербургском диалоге» в ФРГ

Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поучаствуют в ежегодном заседании форума общественности «Петербургский диалог», который пройдёт 18—20 июля в немецком Петерсберге.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Хоккей

«Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном»

В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».
Обновлено в 12:54
Происшествия

Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти

Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье

Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму

В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».
Обновлено в 11:23
Общество

Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Обновлено в 04:45
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Политика

Пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Стал известен райдер Аллы Пугачевой

Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
Обновлено в 10:40
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода

Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Экономика

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Интернет

Криптохакеры нашли способ обойти двухфакторную авторизацию

Аналитики компании ESET заявили о том, что ими были выявлены новые вредоносные приложения в криптовалютных сервисах, использующие невиданную ранее возможность обхода двухфакторной аутентификации по SMS.
Обновлено вчера в 09:16
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Обновлено в 13:09
Политика

«Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера

Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Мать Дениса Вороненкова хочет сделать ДНК-тест внуку

Обновлено в 11:20
Экономика

Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии

Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:25
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Москве произошел крупный природный пожар

Обновлено в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное