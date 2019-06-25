Политика
Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».
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Футбол
Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
Обновлено в 11:25
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео
Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Обновлено в 07:32
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном
Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире канала «Россия 1» заявил, что российская сторона не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, в том числе по периметру границ России, вызывающие обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 12:05
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Сын Алибасова прокомментировал слухи о болезни отца
Обновлено в 06:17
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Интернет
Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store
В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32