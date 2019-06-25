Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».
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Подробнее о событии

Стала известна президентская зарплата Зеленского

Телеканал 360°09:19

Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины

Известия10:14

Стала известна первая зарплата Зеленского

Газета.Ru09:50

Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

РБК10:26

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

RT на русском09:15

Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

РИА Новости09:14

СМИ: первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

ТАСС08:55
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Футбол

Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
Обновлено в 11:25
Авто

Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Российские ВКС уничтожили в Сирии обстрелявших «Хмеймим» террористов

Обновлено в 12:12
Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире канала «Россия 1» заявил, что российская сторона не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, в том числе по периметру границ России, вызывающие обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 12:05
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Общество

Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ

Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Сын Алибасова прокомментировал слухи о болезни отца

Обновлено в 06:17
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Интернет

Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store

В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Происшествия

Пассажиры избили вьетнамскую стюардессу за отказ сделать с ними фото

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

Обновлено в 09:29
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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