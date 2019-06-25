Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».

Футбол Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.

Авто Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Происшествия Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Происшествия Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.

Политика МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Армия и оружие В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире канала «Россия 1» заявил, что российская сторона не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, в том числе по периметру границ России, вызывающие обеспокоенность Москвы.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

Политика Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Экономика ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.

Общество Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.

Интернет Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.

Армия и оружие Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019» Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.