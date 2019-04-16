Космос
Первая ступень ракеты Falcon Heavy при транспортировке упала в океанАргументы и Факты 06:24
Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX упала в океан при транспортировке во Флориду, сообщает портал The Verge со ссылкой на заявление компании. В сообщении говорится, что доставить центральный блок ракеты в целости и сохранности не удалось из-за шторма.
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Футбол
Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперника
Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».
Обновлено в 12:10
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Политика
Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Авто
Aston Martin представил первую полностью электрическую модель
Компания Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае свой первый электрический автомобиль — Rapide E. Серийная модель незначительно отличается от концепта, представленного в 2015 году.
Обновлено в 05:00
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Общество
Для москвичей предпенсионного возраста запустят программу профобучения
Пройти обучение в этом году смогут более 3,6 тысячи жителей столицы Столичные власти утвердили пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 14:33
Авто
GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer
Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
Обновлено в 10:35
Общество
Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах
Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Футбол
Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора
Обновлено в 14:20
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы
Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Общество
Омбудсмен прокомментировала освобождение Карауловой по УДО
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой соответствуют современной концепцию гуманизации уголовного права в России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:46
Политика
США объявят о новых санкциях против ряда стран
В среду, 17 апреля, Соединенные Штаты собираются объявить о введении новых санкций в отношении ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:55
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество
Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.
Обновлено в 16:47
Музыка
Баста выпустил два новых клипа «Зажигать» и «Музыка, будь со мной»
Ролики музыкант опубликовал на ютуб-канале "ТО Gazgolder". В своем инстаграме Вакуленко написал, что позднее удалит один из клипов с канала.
Обновлено в 12:06
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Наука
Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике
С 1957 года CPR прошел в северной Атлантике и близлежащих морях более 6,5 миллиона морских миль (12 миллионов километров).
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41