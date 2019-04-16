Космос

Первая ступень ракеты Falcon Heavy при транспортировке упала в океанАргументы и Факты 06:24

Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX упала в океан при транспортировке во Флориду, сообщает портал The Verge со ссылкой на заявление компании. В сообщении говорится, что доставить центральный блок ракеты в целости и сохранности не удалось из-за шторма.
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SpaceX потеряла в море ступень Falcon Heavy

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SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

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Успешно вернувшаяся на Землю ступень Falcon Heavy утонула при перевозке

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СМИ: успешно приземлившаяся первая ступень Falcon Heavy упала в океан при перевозке

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SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

РИА Новости08:32
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
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Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперника

Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».
Обновлено в 12:10
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В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
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«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
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Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

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Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Авто

Aston Martin представил первую полностью электрическую модель

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае свой первый электрический автомобиль — Rapide E. Серийная модель незначительно отличается от концепта, представленного в 2015 году.
Обновлено в 05:00
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Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

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Обновлено в 12:44
Общество

Для москвичей предпенсионного возраста запустят программу профобучения

Пройти обучение в этом году смогут более 3,6 тысячи жителей столицы Столичные власти утвердили пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 14:33
Авто

GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer

Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
Обновлено в 10:35
Общество

Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах

Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Политика

Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
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Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Обновлено в 14:51
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика

Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует

Обновлено в 14:16
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Общество

Омбудсмен прокомментировала освобождение Карауловой по УДО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой соответствуют современной концепцию гуманизации уголовного права в России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:46
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США объявят о новых санкциях против ряда стран

В среду, 17 апреля, Соединенные Штаты собираются объявить о введении новых санкций в отношении ряда стран, передает Reuters.
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Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество

Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.
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Музыка

Баста выпустил два новых клипа «Зажигать» и «Музыка, будь со мной»

Ролики музыкант опубликовал на ютуб-канале "ТО Gazgolder". В своем инстаграме Вакуленко написал, что позднее удалит один из клипов с канала.
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Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету

Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
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Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике

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Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах

Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
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Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
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Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

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Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
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15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
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