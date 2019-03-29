Экономика

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатациюREGNUM 04:14

Специалисты «РусГидро» и «Русала» ввели в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в составе двух пусковых комплексов, сообщает 29 марта пресс-служба энергетической компании. Торжественная церемония пуска прошла в рамках Красноярского экономического форума.
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РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

Rambler News Service02:42

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБК02:28

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюс02:29

Второй пусковой комплекс БоАЗ запущен в рамках Красноярского форума

ПРАЙМ02:11

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

REGNUM04:14

Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФ

ТАСС02:17

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомости02:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу во время визита в Северо-Эвенский округ региона заявил о запрете отстрела дикого оленя, сообщает правительство Колымы.
Обновлено в 01:12
Энергетика

В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%

Общий консолидированный акционерный капитал общества вырос с 718 729 млн рублей на 31 декабря 2017 года до 776 781 млн рублей (снизился в долларах США до $11 182 млн) на 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 04:38
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Авто

Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором

Компания Hyundai представила на автосалоне в Сеуле «заряженную» версию седана Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 04:10
Технологии

В России создали нейросеть, которая составляет резюме по фото

В России создали первую нейросеть, которая может составить резюме соискателя, используя только его фотографию.
Обновлено в 04:57
Здоровье

В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр

В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр. Он появился на базе районной больницы.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Семью из трех человек зарезали в Хабаровске

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив

Обновлено в 04:26
Экономика

«МРСК Сибири» возглавил Павел Акилин

Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин.
Обновлено в 04:36
Политика

Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Футбол

Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

Обновлено в 01:20
Общество

Великобритания повысит стоимость виз

Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Экономика

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
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