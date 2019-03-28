Экономика

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатациюREGNUM 04:14

Специалисты «РусГидро» и «Русала» ввели в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в составе двух пусковых комплексов, сообщает 29 марта пресс-служба энергетической компании. Торжественная церемония пуска прошла в рамках Красноярского экономического форума.
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Первая серия Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках Красноярского форума

ТАСС05:53

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Известия05:30

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомости02:15

РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

Rambler News Service02:42

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБК02:28

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюс02:29

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

REGNUM04:14
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Политика

Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
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Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки

В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.
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Происшествия

В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
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Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

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Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

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Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
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Футбол

Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии Independent

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии Independent.
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Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
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Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

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Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
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Экономика

С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Общество

Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году

«Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
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На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет

Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
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Общество

Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

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Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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В Москве задержали избивавшую детей няню

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Политика

Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
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Украина укрепила границу с Крымом

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
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