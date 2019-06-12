На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»Российская газета 04:53

с чего всё началось

В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора входящего в "Ростех" ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова, уже началась опытная войсковая эксплуатация нового пистолета.

Происшествия Студент из Йемена утонул в Финском заливе у Васильевского острова Во вторник вечером 11 июня в 20:30 на Васильевском острове у дома 30/6 по улице Кораблестроителей из Финского залива вытащили труп молодого мужчины, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Происшествия В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Шоу-бизнес Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Происшествия В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.

Футбол Составитель календаря РПЛ объяснил, почему у «Арсенала» 5 игр подряд с грандами Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20 объяснил, почему ФК «Арсенал» Тула сыграет пять матчей с топ-клубами подряд.

Гаджеты Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Политика Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Авто АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta «АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игры Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.

Авто Представили юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation Aston Martin показал современную реплику модели 60-х годов DB4 GT Zagato, которая входит в юбилейный набор Centenary Collection.