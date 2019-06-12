Армия и оружие
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»Российская газета 04:53
В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора входящего в "Ростех" ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова, уже началась опытная войсковая эксплуатация нового пистолета.
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с чего всё началось
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.РИА Новостивчера в 20:12
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