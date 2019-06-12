Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии РоссииRT на русском вчера в 21:30

с чего всё началось

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России. Как сообщает РИА Новости, началась опытная войсковая эксплуатация пистолетов.

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