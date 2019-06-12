Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии РоссииRT на русском вчера в 21:30
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России. Как сообщает РИА Новости, началась опытная войсковая эксплуатация пистолетов.
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с чего всё началось
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.РИА Новостивчера в 20:12
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