Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии РоссииRT на русском вчера в 21:30

с чего всё началось

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России. Как сообщает РИА Новости, началась опытная войсковая эксплуатация пистолетов.

Политика Зеленский отменил часть указов Порошенко Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Происшествия Семья погибла при пожаре на даче в Свердловской области Тела женщины, мужчины и четырехлетнего мальчика обнаружены при тушении пожара в садовом домике в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Политика Тимошенко заявила об упадке украинской экономики Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Гаджеты Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 4 Компания Xiaomi официально представила новый фитнес-браслет Mi Band 4.Устройство отличается от своего предшественника тем, что площадь его экрана увеличилась на 40%.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

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Футбол Мбаппе не оценил шутку игрока сборной Андорры после матча Полузащитник сборной Андорры Кристиан Мартинес подшутил над форвардом команды Франции Килианом Мбаппе после очной встречи команд, которая завершилась победой французов со счетом 4:0. Игра проходила в Андорре в рамках 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Армия и оружие Российский профессор рассказал об «опасных» планах США Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.