Армия и оружие
Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армииГазета.Ru вчера в 22:35
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена в российские войска. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в российскую армию поступила первая опытная партия 9-мм самозарядных пистолетов.
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