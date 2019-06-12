Армия и оружие

Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армииГазета.Ru вчера в 22:35

Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена в российские войска. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в российскую армию поступила первая опытная партия 9-мм самозарядных пистолетов.
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В российские войска поступила первая партия новейших пистолетов «Удав»

Взгляд.рувчера в 21:45

Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

РБК01:16

Российских военных вооружили «Удавами»

Lenta.ruвчера в 23:57

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Газета.Ru06:44

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

RT на русскомвчера в 21:30

Первая партия новейших пистолетов «Удав» поставлена в российские войска

Говорит Москвавчера в 23:48

Первая партия пистолетов «Удав» поступила в российскую армию

РИА Новостивчера в 20:12
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Сбой произошел в работе Telegram

Днем во вторник часть пользователей Telegram столкнулась с проблемами при использовании мессенджера, следует из данных сайта Downdetector.
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На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания

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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
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Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
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Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
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Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

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Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Политика

Китайский МИД расшифровал послание Путина

В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
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Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
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Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
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В этом году поставки моноблочных ПК продолжат сокращаться

Если прогноз оправдается, за год будет отгружено 12,8 млн моноблочных ПК. Это 12,6% общего объема поставок настольных ПК.
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Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая

Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Хоккей

Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

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Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России переиграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
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Космос

Супервспышки могут угрожать Земле

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Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
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Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
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Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Авто

Началось производство внедорожника DBX от Aston Martin

Британская марка обещает показать DBX к концу 2019 года, вероятно, на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет во второй половине ноября.
Обновлено в 08:39
Футбол

Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу

Обновлено в 08:15
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