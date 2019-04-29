Армия и оружие

Первая ночная репетиция парада Победы завершилась в МосквеТАСС вчера в 16:22

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве. Торжественным маршем по Красной площади прошли 35 парадных расчетов, а также проехали свыше 130 единиц военной техники.
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Появились фото с первой ночной репетиции парада Победы в Москве

РБКвчера в 17:03

Речной трамвай заменил москвичам такси во время репетиции парада

Москва 24вчера в 17:49

Серпуховские курсанты поучаствовали в тренировке главного парада страны

Московский Комсомолецвчера в 15:59

На Красной площади прошла первая ночная репетиция парада Победы

РИАМОвчера в 16:03

В Москве прошла репетиция парада Победы

RT на русскомвчера в 13:36

Первая ночная репетиция парада Победы стартовала на Красной площади

Вечерняя Москвавчера в 15:49

Первая ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве

ТАССвчера в 16:22
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Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено вчера в 09:51
Музыка

Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу

Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

МВД хочет защитить россиян от коллекторов

МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено вчера в 09:09
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар на распределительном центре «Магнит»

Пожарные потушили возгорание Регионального распределительного центра ГК «Магнит» в с. Нечаевка Новоусманского района примерно в 8 утра воскресенья, 28 апреля.
Обновлено 28 апреля в 04:25
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Общество

Они за нами следят: в Водоканале рассказали, в какие дни екатеринбуржцы чаще моются и ходят в туалет

Видно, как в перерыве матча сборной России екатеринбуржцы побежали в туалет По водоразбору хорошо видно, как меняется уклад жизни екатеринбуржцев, говорит начальник центральной диспетчерской Водоканала Инна Гудкова.
Обновлено в 00:30
Наука

Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной

Учеными-физиками зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной.
Обновлено вчера в 03:20
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке

В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Футбол

Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию

Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.
Обновлено в 00:36
Экономика

В Приморье начал работу фонд помощи обманутым дольщикам

Фонд помощи обманутым дольщикам, созданный для оперативного завершения долгостроев, начал работу в Приморье, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 23:39
Космос

Эксперты назвали способ спасения планеты от глобального потепления

Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»

Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи

На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика

Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года

Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:19
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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