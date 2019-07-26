Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока». Об этом он заявил в пятницу, 26 июля. По словам главы Минэнергетики России, вторую нить намерены пустить через Болгарию, Венгрию и Сербию.

Шоу-бизнес Известный азербайджанец прилетел на «Жару» с бывшей женой Тимати Популярный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов прилетел в Баку вместе с известной российской моделью, бывшей гражданской женой рэпера Тимати - Аленой Шишковой, сообщает Sputnik Азербайджан.

Происшествия На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.

Политика Минобороны РФ опровергло задержание Румынией судна с военной техникой Российские военные не направляли в Сербию никаких бронетранспортеров. Информацию румынских властей опровергли в министерстве обороны России.

Политика Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Общество Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду Партия украинского президента «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов, сообщает ЦИК Украины после обработки всех протоколов.

Шоу-бизнес Лолита назвала число своих половых партнёров Артистка откровенно рассказала ведущей и зрителям о личной жизни.

Экономика Безработица в России снизилась до нового исторического минимума Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Общество Малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка до трех лет Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, определяющий возможность малоимущим семьям получать детские пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полутора лет, как ранее.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Футбол Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеру Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола.

Технологии Сбербанк сообщил о персонализации банкоматов Сбербанк принял решение о персонализации своего меню ав банкоматах.

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.