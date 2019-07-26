Энергетика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 годаКоммерсантъ вчера в 08:15
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки газопровода еще не определены.
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Минэнерго: запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января
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