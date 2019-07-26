Энергетика

Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 годаКоммерсантъ вчера в 08:15

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки газопровода еще не определены.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минэнерго: запуск первой нитки «Турецкого потока» ожидается с 1 января

Московский Комсомолецвчера в 18:38

Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию

Известиявчера в 07:43

Минэнерго России допускает увеличение пропускной способности «Турецкого потока»

ТАССвчера в 06:02

Новак уточнил маршрут второй нитки «Турецкого потока»

Вести.Ruвчера в 07:59

Вторую нитку «Турецкого потока» проведут через Болгарию

РЕН ТВвчера в 06:32

Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

RT на русскомвчера в 06:27

Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года

Коммерсантъвчера в 08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:07, Вашингтон
Политика

Украинцы просят Зеленского пустить поезда в Крым

Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Транспорт

Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Обновлено 24 июля в 16:37
Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Трамп порассуждал о вражде с Россией

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

В пятницу в Египте на строящейся вилле полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени было обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 00:33
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Волкер посетил линию разграничения в Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

В квартире Юлии Галяминой идет обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск дома у претендента в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой.
Обновлено в 01:51
Футбол

Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам

Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло

Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец

В районе пересечения улиц Дзержинского и Вагнера при съезде с моста автокран протаранил три маршрутки, стоявшие на остановке.
Обновлено в 00:32
Общество

Почти на полтора метра поднялся уровень воды в районе Благовещенска

Обновлено в 00:55
Общество

Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
Обновлено в 01:47
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Армия и оружие

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн

Обновлено вчера в 22:21
Космос

Мы не одни: найдена планета, похожая на Землю

Современная астрономия может показать действительно интересные снимки, на некоторых из которых можно увидеть панорамы, напоминающие фильмы о космических путешествиях.
Обновлено 25 июля в 00:45
Политика

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Трамп отказал Apple в отмене пошлин на компоненты из Китая

Президент США Дональд Трамп отказался сделать исключение для компании Apple в рамках взимания пошлин на товары, произведенные в Китае, - компоненты MacPro производятся в этой стране.
Обновлено вчера в 10:46
Авто

Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа

В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Наука

Найдена ещё одна причина старения клеток

Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено вчера в 15:47
ещё по теме
Главное