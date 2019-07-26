Политика
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через БолгариюКомсомольская правда 08:06
Вторая нитка газопровода «Турецкий потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
Обновлено в 06:22
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение исключить из перечня актуальных госпрограмм «Развитие пенсионной системы», которая разрабатывалась на протяжении десяти лет, напоминает «Царьград».
Обновлено в 08:57
Общество
Названа лучшая марка магазинного «Дарницкого» хлеба
В исследовании участвовали образцы от 5 брендов: «То, что надо!», «Щелково хлеб», «Каждый день», «Черемушки» и «Волжский пекарь».
Обновлено в 07:08
Спорт
ЧМ по водным видам спорта. Российский пловец Рылов завоевал золото
В южнокорейском Кванджу проходит чемпионат мира 2019 года по водным видам спорта Сегодня состоялся заплыв на дистанции 200 метров на спине.
Обновлено в 08:46
Экономика
Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя
Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Обновлено в 08:21
Политика
Братья Кличко подали в суд на телеканал Коломойского
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на котором ранее вел многочисленные юмористические программы президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400
Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Китае школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 миллионов лет
Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.
Обновлено в 05:02
Политика
«Нафтогаз» назвал вбросом предложение «Газпрома» о коротком контракте
Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" заявила, что предложения от российского "Газпрома" о "коротком контракте" по транзиту газа после 2019 года не поступали.
Обновлено в 08:50
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Напомним, 18 июля российское посольство в Берлине сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки: 41-летнея Марии и ее дочь 16-летняя Татьяна.
Обновлено в 05:38
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Рогозин назвал стоимость информационной атаки на Роскосмос
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что негативные публикации в СМИ в адрес госкорпорации обошлись заказчикам в 2 млн долларов.
Обновлено в 05:16
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Руководитель Huawei замечен со складным смартфоном Mate X
Компания Huawei анонсировала свой первый складной смартфон Huawei Mate X ещё на выставке MWC 2019, но продукт всё ещё не поступил в продажу.
Обновлено вчера в 09:01
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Авто
Audi S6 получил новый мотор и подорожал
Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в спецификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Общество
Сотни демонстрантов проводят акцию протеста в аэропорту Гонконга
Сотни продемократических демонстрантов в пятницу созвали антиправительственную акцию протеста в международном аэропорту Гонконга.
Обновлено в 02:31
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:17