Энергетика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 годаКоммерсантъ 08:15
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки газопровода еще не определены.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
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