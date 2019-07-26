Политика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 годаКоммерсантъ 08:15
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки газопровода еще не определены.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
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Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера
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На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
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Политика
Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
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Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
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Спорт
ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио
Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Политика
Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на Украине
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Обновлено в 08:43
Гаджеты
Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
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Происшествия
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Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
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Спорт
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
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