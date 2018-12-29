По его данным, не менее 50 военнослужащих 28 декабря покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека и направились на бронированных автомашинах в сторону Ирака, передает ТАСС. 19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии.

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Спорт Спорт Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке» В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.

Политика Политика Лукашенко подарил Путину несколько мешков картошки Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки, об этом рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, в программе «Макаёнка, 9».

Происшествия Происшествия Аэропорт Ганновера открыт после инцидента с водителем-нарушителем

Спорт Спорт Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.

Культура Культура Скончалась актриса Джун Уитфилд Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.

Происшествия Происшествия От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.

Хоккей Хоккей Путин сыграл в хоккей на Красной площади Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.

Кино Кино Названы лучшие сериалы 2018 года Сериал «Моя гениальная подруга», основанный на одноименной книге Элены Ферранте, признан лучшим многосерийным фильмом 2018 года.

Культура Культура 93-летний режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии

Армия и оружие Армия и оружие Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана» Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».

Политика Политика Россия запретила импорт ряда украинских товаров Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Происшествия Происшествия В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Происшествия Происшествия На Филиппинах произошло сильное землетрясение По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 6:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.

Происшествия Происшествия Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские силовики соблюдают «новогоднее» перемирие, заявили в ДНР

Политика Политика Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы.

Политика Политика Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Первая группа американских войск покинула Сирию

Футбол Футбол «Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Происшествия Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", организовавших протестную акцию в центре Парижа поблизости от телеканала BFMTV и министерства вооруженных сил Франции, сообщает телеканал France24.

Наука Наука Ученые рассказали, кого алкоголь спасет от преждевременной смерти Умеренное употребление алкоголя может продлить на год жизнь людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Политика Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.

Спорт Спорт Загитова показала трюк с клюшкой и шайбой Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала хоккейный трюк с клюшкой и шайбой.