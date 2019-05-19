Армия и оружие
Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армииРИА Новости вчера в 21:11
Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию МО России отработана документация на модернизацию РСЗО "Смерч" до уровня "Торнадо-С", — сказал Кочкин.
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В российскую армию поставлена первая бригада РСЗО нового поколения «Торнадо-С»
Коммерсантъвчера в 20:55
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В продаже появился особый Ford Mustang GT
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