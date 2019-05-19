Армия и оружие

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армииРИА Новости вчера в 21:11

Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию МО России отработана документация на модернизацию РСЗО "Смерч" до уровня "Торнадо-С", — сказал Кочкин.
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Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

RT на русском02:08

Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Взгляд.рувчера в 22:28

В российскую армию поставлена первая бригада РСЗО нового поколения «Торнадо-С»

Коммерсантъвчера в 20:55

Российские военные получили бригаду новейших реактивных систем

URA.Ruвчера в 22:09

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

РИА Новостивчера в 21:11

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Известиявчера в 22:09

Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска

ТК Звездавчера в 20:17
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Музыка

Лазарев заметил некую предвзятость в отношении России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что видит в отношении России некую предвзятость, которая сказывается на результатах «Евровидения» и не дает ей победить.
Обновлено в 01:00
Общество

КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов

Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Транспорт

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Машина с дипномерами сгорела в Москве

Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Авто

Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии

Land Rover Defender 2020 был замечен фотошпионами на индийских дорогах.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами

Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено 17 мая в 02:46
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Авто

В продаже появился особый Ford Mustang GT

Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова опубликовала фотографии с девичника

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Ну а пока поклонники девушки с нетерпением ждут этого события, Мишель решила показать им, с каким размахом прошел ее девичник.
Обновлено 17 мая в 14:19
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Культура

В Брянске выступил Константин Райкин

По сообщению «Брянского рабочего», народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин порадовал своим выступлением брянских зрителей в рамках Международного славянского фестиваля «Театр+», который проходит в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол

У игрока сборной России назначена свадьба в день матча с Сан-Марино

Игрок подтвердил информацию, что в день игры национальной команды с Сан-Марино у него назначена свадьба.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Названы 7 эффективных в борьбе с воспалениями пищевых привычек

Специалисты назвали 7 пищевых привычек, эффективно помогающих справиться с некоторыми болезнями.
Обновлено вчера в 13:53
Путешествия

Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий за рубежом

Почти половина опрошенных российских туристов назвали прогулку пешком лучшим способом изучать зарубежные города и достопримечательности.
Обновлено в 07:45
Общество

Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
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Реактивная система залпового огня
Советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. С декабря 2016 года началась замена РСЗО «Смерч» и РСЗО «Град» на РСЗО семейства «Торнадо», где боевые машины в целом сконструированы аналогично предшественникам, но оборудованы навигацией ГЛОНАСС и новой компьютеризированной системой управления огнем.
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