Финансы
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) 4 января опустился на 3,56% по сравнению с закрытием 28 декабря, до отметки 19 301,28 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
News.ruвчера в 20:32
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Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании
Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске
Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа
Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли собаку
После завершения поисково-спасательной операции в разрушенном доме в Магнитогорске найдена живая собака.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Порошенко попало на видео
Обновлено в 01:57
Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
СМИ сообщили о расследовании СБУ попытки захвата власти на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование по факту проведения Первого национального украинского конгресса (ПНУК) и создания Украинской народной армии (УНА), которые расценены как попытка захвата власти, сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 02:54
Теннис
Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Первый складной Xiaomi показали на видео
В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Обновлено в 01:43
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области
В деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области в результате пожара в частном доме погибло пять человек.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 01:11
Политика
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ
Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено 02 января в 16:55
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено в 02:16
Политика
В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами
Депутат напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.
Обновлено в 01:59
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Обновлено в 01:14
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Политика
Президент Бразилии не исключил возможности размещения военной базы США
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие американской военной базы на территории своей страны.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ
3 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год
Обновлено вчера в 06:21