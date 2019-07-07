Происшествия
Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 MaxLenta.ru вчера в 12:57
Саудовская авиакомпания Flyadeal отказалась от американских самолетов Boeing 737 Max в пользу европейских Airbus. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление перевозчика.
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Авто
Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Обновлено вчера в 12:48
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Россияне отметят День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 21:01
Финансы
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
Футбол
Конте не является инициатором продажи Наингголана и Икарди
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте признал, что не он принял решение о продаже Раджи Наингголана и Мауро Икарди.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать
Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Политика
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.
Обновлено в 00:17
Политика
Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге
Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 06 июля в 04:03
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Задержаны 16 человек после взрыва автомобиля в Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в городе Рейханлы, 7 июля сообщает Anadolu.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой 7-летней девочки из Ингушетии
Заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский рассказал, что состояние избитой маленькой девочки из Ингушетии расценивается как тяжелое.
Обновлено 05 июля в 21:00
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Амурский судозавод может получить заказ на пять краболовов
Обновлено в 01:25
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено 06 июля в 10:20
Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Транспорт
Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей
Если ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц, то после коллапса, когда аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2000 единиц багажа (его приходилось отправлять другими рейсами), сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Единоборства
Самый быстрый нокаут в истории UFC был заранее отрепетирован
Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, который стал автором рекорда по самому быстрому нокауту в истории UFC, заранее отрепетировал данный удар.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ.
Обновлено в 00:12
Кино
Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Кемерове после падения с балкона девятого этажа погиб голый мужчина
В Кемерове в ночь на понедельник, 8 июля, при падении с балкона девятого этажа насмерть разбился мужчина.
Обновлено в 01:23