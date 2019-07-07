Происшествия
Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 MaxLenta.ru 12:57
Саудовская авиакомпания Flyadeal отказалась от американских самолетов Boeing 737 Max в пользу европейских Airbus. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление перевозчика.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации
Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации.
Обновлено в 19:23
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Общество
Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы
Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.
Обновлено в 19:48
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Политика
Зеленский пришел на совещание невыспавшимся
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается
Российско-грузинские авиарейсы прекращаются на неопределенный срок. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается 8 июля.
Обновлено в 19:07
Космос
Индийский космический зонд «Чандраян-2» высадится на Луну в день приземления американского корабля «Аполлон-11» с разницей в 50 лет
На поверхности из индийского зонда высадится робот-марсоход «Прагьян» для анализа химического состава почвы и камней.
Обновлено в 10:18
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Технологии
5 шагов по успешному внедрению инноваций
Примерно 38% компаний, согласно опросу Oracle, не справляются с инновациями из-за существования большого количества проектов.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Защитники неба уверенно смотрят в будущее
За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика
Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Футбол
Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки
Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено в 18:01
Наука
Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено 05 июля в 05:16
Недвижимость
Вторичная недвижимость в России практически не дорожает
Средняя цена вторичной недвижимости в России к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% относительно предыдущего месяца.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Наука
На свет уже мог появиться третий ребенок с редактурой генов
Эксперты высказали опасения о том, что на свет мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК, который стал частью опытов китайского ученого Хэ Цзянькуя, имеющего неоднозначную репутацию среди коллег.
Обновлено 05 июля в 04:57