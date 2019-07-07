Саудовская авиакомпания Flyadeal отказалась от американских самолетов Boeing 737 Max в пользу европейских Airbus. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление перевозчика.

Политика Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2» Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Политика Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Происшествия Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Наука Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Общество Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.

Кино Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Политика Зеленский пришел на совещание невыспавшимся Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается Российско-грузинские авиарейсы прекращаются на неопределенный срок. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается 8 июля.

Экономика Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Технологии 5 шагов по успешному внедрению инноваций Примерно 38% компаний, согласно опросу Oracle, не справляются с инновациями из-за существования большого количества проектов.

Происшествия В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Армия и оружие Защитники неба уверенно смотрят в будущее За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.

Здоровье Врачи рассказали о пользе грибов "Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.

Политика Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.

Футбол Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.

Наука Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.

Недвижимость Вторичная недвижимость в России практически не дорожает Средняя цена вторичной недвижимости в России к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Происшествия Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Политика ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.