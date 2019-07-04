Футбол

Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка АмерикиНева Спорт 01:12

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» во втором полуфинальном матче Кубка Америки состоялась сенсация. Сборная Перу неожиданно выиграла у команды Чили со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. На матче работал колумбийский рефери Вильмар Рольдан Перес.
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Эксперты назвали шансы команд перед финалом Кубка Америки-2019

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Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

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В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
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Глава Роснефти строит дом в Барвихе

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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