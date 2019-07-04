Футбол
Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка АмерикиНева Спорт 01:12
В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» во втором полуфинальном матче Кубка Америки состоялась сенсация. Сборная Перу неожиданно выиграла у команды Чили со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. На матче работал колумбийский рефери Вильмар Рольдан Перес.
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