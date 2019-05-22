Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочекИзвестия 13:46
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс. Так, мальчиков решили принимать, если они набирали 65,7 балла, для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла, пишет местное издание 59.ru.
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В пермской гимназии сделали разный проходной балл для девочек и мальчиков. Для мальчиков он ниже
Сайт города Пермь 59.ru05:26
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