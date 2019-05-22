Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочекИзвестия 13:46

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс. Так, мальчиков решили принимать, если они набирали 65,7 балла, для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла, пишет местное издание 59.ru.
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В гимназии Перми завышали проходной балл для девочек

Рифей-Пермь15:00

В Перми проверят гимназию по факту завышенных баллов для девочек

Business Class (Пермь)13:20

Мальчикам можно простить. В гимназии Перми специально повысили проходные баллы девочкам

В курсе.ру10:01

Департамент образования Перми проверит гимназию, где у девочек проходной балл выше, чем у мальчиков

КП - Пермь12:30

В пермской гимназии объяснили, почему подняли проходной балл для девочек

РИА Новости11:46

Гимназию в Перми проверят на гендерную дискриминацию при приеме первоклассников

ТАСС12:18

В пермской гимназии сделали разный проходной балл для девочек и мальчиков. Для мальчиков он ниже

Сайт города Пермь 59.ru05:26
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Политика

Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Кино

Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»

Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Космос

Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга

Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Авто

В «АвтоВАЗ» рассказали о новой Lada Granta Cross

Российский автопроизводитель объявил о старте производства Lada Granta Cross, которая получила самый большой дорожный просвет в семействе – 198 мм.
Обновлено в 13:01
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено в 08:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключают от Android и Google

Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
Обновлено 20 мая в 06:32
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика

В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Обновлено в 07:51
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Общество

Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Наркоторговец в России впервые получил пожизненный срок

Обновлено в 05:48
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
Обновлено в 12:49
Футбол

В Лигу Европы вышел тульский «Арсенал»

Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» закончилась победой москвичей, а значит тульский «Арсенал» впервые в истории выходит в Лигу Европы.
Обновлено в 13:59
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 15:31
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Технологии

Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС

Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.
Обновлено в 15:09
Гаджеты

Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»

Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».
Обновлено в 04:50
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве

Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
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