Пермская гимназия завысила проходной балл для девочекИзвестия 13:46

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс. Так, мальчиков решили принимать, если они набирали 65,7 балла, для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла, пишет местное издание 59.ru.

Политика Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.

Космос Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.

Авто В «АвтоВАЗ» рассказали о новой Lada Granta Cross Российский автопроизводитель объявил о старте производства Lada Granta Cross, которая получила самый большой дорожный просвет в семействе – 198 мм.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Происшествия Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.

Армия и оружие В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Происшествия Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.

Общество Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов» В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.

Политика Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.

Футбол В Лигу Европы вышел тульский «Арсенал» Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» закончилась победой москвичей, а значит тульский «Арсенал» впервые в истории выходит в Лигу Европы.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Технологии Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.

Гаджеты Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора» Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.