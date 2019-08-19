Экономика
Пермь лидирует в ПФО по цене на бензинREGNUM 03:23
В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля. По данным Росстата, столица Пермского края занимает по дороговизне топлива второе место в ПФО после Кирова (44,99 рубля).
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с чего всё началось
К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).РБКвчера в 20:09
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Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина
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