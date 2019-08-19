с чего всё началось

В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля. По данным Росстата, столица Пермского края занимает по дороговизне топлива второе место в ПФО после Кирова (44,99 рубля).

Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин

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