Футбол

Перишич согласовал контракт с «Арсеналом»Евро-футбол.ру 03:31

Новым местом работы 29-летнего хорвата станет лондонский "Арсенал". "Канониры" арендуют футболиста до конца сезона. Летом ожидается полноценный трансфер полузащитника, с которым будет подписан контракт до 2022 года.
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СМИ: Футболист «Интера» Перишич близок к переходу в «Арсенал»

RT на русском05:16

СМИ: Перишич согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс04:02

Перишич согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

Sport24.ru02:50

СМИ: Перишич близок к переходу в «Арсенал»

Sportbox.RU03:36

СМИ: Перишич близок к переходу в «Арсенал»

Матч ТВ03:36

СМИ: Перишич согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом»

Советский спорт02:57

Перишич в скором времени перейдет в «Арсенал»

Газета.Ru03:57
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Иван Перишич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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