Клубы договорились об аренде с правом выкупа, теперь игроку предстоит пройти медосмотр, сообщает Corriere Dello Sport. Из-за этого он пропустил товарищеский матч итальянского клуба с "Валенсией".

Армия и оружие Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Путешествия В Петербурге на 15% выросло число интуристов: едут не только китайцы На 39% увеличилось количество приехавших из Франции: за первое полугодие 2019 года Петербург посетили 44 тысячи французских туристов.

Армия и оружие Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.

Футбол Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.

Технологии Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».

Шоу-бизнес Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".

Футбол Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Шоу-бизнес Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Экономика «Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.

Гаджеты Apple отказала курящему владельцу в ремонте MacBook по гарантии О произошедшем рассказал веб-разработчик из Америки. По его словам, компания отказала владельцу трех MacBook в ремонте по гарантии.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Армия и оружие Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России «Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Происшествия Мальчика, спасавшего детей, наградили орденом мужества посмертно По указу президента Владимира Путина, одиннадцатилетнего ребёнка Алексея Мартыненко, который спасал сверстников во время пожара в лагере «Холдоми», наградили орденом мужества посмертно.

Кино Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).

Музыка Наргиз окончательно ушла от Максима Фадеева Артистка объявила о том, что окончательно прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева.