Хавбек итальянского «Интера» Иван Перишич прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии». Как сообщает источник, в понедельник 30-летний хорватский полузащитник подпишет контракт с немецким клубом.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Политика Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.

Армия и оружие Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России «Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.

Кино Завершены съемки фильма Козловского о Чернобыльской катастрофе Ожидается, что кинолента выйдет в прокат 8 октября 2020 года Съемки фильма режиссера Данилы Козловского под рабочим "Когда падали аисты" завершены.

Происшествия Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к государственной награде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

Космос Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.

Шоу-бизнес Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.

Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА "Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.

Политика Суд отказал СБУ в аресте российского танкера Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.

Авто Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.