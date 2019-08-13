Футбол

Перишич прошел медобследование в «Баварии»Матч ТВ вчера в 07:31

Хавбек итальянского «Интера» Иван Перишич прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии». Как сообщает источник, в понедельник 30-летний хорватский полузащитник подпишет контракт с немецким клубом.
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Футболист «Интера» Перешич перешёл в «Баварию» на правах аренды

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«Бавария» арендовала у «Интера» Перишича с правом выкупа

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

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Армия и оружие

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Происшествия

Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро

Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.
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Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
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Завершены съемки фильма Козловского о Чернобыльской катастрофе

Ожидается, что кинолента выйдет в прокат 8 октября 2020 года Съемки фильма режиссера Данилы Козловского под рабочим "Когда падали аисты" завершены.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к государственной награде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля.
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Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Космос

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На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Космос

Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion

Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР

В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
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Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
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Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

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Футбол

«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА

"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
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Суд отказал СБУ в аресте российского танкера

Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.
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В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
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Авто

Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro

Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
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Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей

Обновлено в 11:30
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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

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Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах

Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах.
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На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
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Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

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Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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