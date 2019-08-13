Футбол
Перишич прошел медобследование в «Баварии»Матч ТВ вчера в 07:31
Хавбек итальянского «Интера» Иван Перишич прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии». Как сообщает источник, в понедельник 30-летний хорватский полузащитник подпишет контракт с немецким клубом.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро
Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.
Обновлено в 10:21
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Завершены съемки фильма Козловского о Чернобыльской катастрофе
Ожидается, что кинолента выйдет в прокат 8 октября 2020 года Съемки фильма режиссера Данилы Козловского под рабочим "Когда падали аисты" завершены.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к государственной награде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля.
Обновлено в 00:18
Политика
Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Космос
Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion
Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР
В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Политика
Суд отказал СБУ в аресте российского танкера
Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Авто
Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей
Обновлено в 11:30
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:37
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:11