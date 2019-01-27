Футбол

Перишич попросил руководство «Интера» о трансфереБомбардир.ру 12:56

Футболистом интересуется «Арсенал». По неофициальной информации, английский клуб хотел обменять Озила на Перишича, но «Интер» отказался.
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Маротта: «Перишич хочет уйти из „Интера“»

Soccer.ru12:22

В «Интере» подтвердили, что Перишич попросил выставить его на трансфер

RT на русском14:39

«Интер» подтвердил, что Перишич попросил выставить его на трансфер

Чемпионат13:11

Перишич попросил «Интер» выставить его на трансфер

Советский спорт13:07

Перишич попросил «Интер» продать его

Sport24.ru16:16

Беппе Маротта: «Перишич хочет уйти, но предложений по нему нет»

Спорт-Экспресс11:59

Беппе Маротта: «Перишич хочет покинуть „Интер“. Конкретных предложений пока не поступало»

Sports.ru12:48
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Происшествия

Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи

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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 40

Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 40, более 250 пропали без вести, сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 18:29
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Армия и оружие

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Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
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В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
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В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

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Общество

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Обновлено в 06:54
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Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
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В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
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«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

25 января в «Роскачестве» рассказали, как не попасться на уловки в охоте за скидками и получить реальную выгоду от покупок.
Обновлено в 17:55
Экономика

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием с компании санкций снизил свою долю в En+ Group до 44,95%.
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В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Происшествия

В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
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Обновлено в 18:59
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СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
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Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни

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Иван Перишич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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