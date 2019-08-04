Футбол
Перишич может стать одноклубником Головина по «Монако»Sport24.ru 05:08
Хорват является главной трансферной целью монегасков, однако, по слухам, сам Перишич предпочел бы продолжить карьеру в АПЛ. В сезоне-2018/19 Перишич провел за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с нерадзурри рассчитан до лета 2022 года.
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