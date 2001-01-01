Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ вчера в 14:59

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Политика Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Шоу-бизнес Владимир Винокур ради прописки решился на фиктивный брак В эфире программы «Честное слово» на Первом канале юморист рассказал, что однажды стажировался в театре Оперетты, но для трудоустройства туда обязательно было нужно иметь прописку в Москве.

Происшествия Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.

Футбол Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».

Армия и оружие Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.

Единоборства Боец нокаутировал соперника за 9 секунд на турнире UFC На турнире промоушена ММА «Абсолютный бойцовский чемпионат» UFC Fight Night 153 состоялся один из самых коротких боев в истории UFC.

Общество Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Недвижимость Аренда укрепляется в цене Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Политика Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.

Происшествия Вологодская студентка спасла тонущих детей ценой собственной жизни 19-летняя студентка из Вологды спасла тонущих детей ценой собственной жизни. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

Происшествия На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.