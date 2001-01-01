Футбол
Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ вчера в 14:59
«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Обновлено в 04:24
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес
Владимир Винокур ради прописки решился на фиктивный брак
В эфире программы «Честное слово» на Первом канале юморист рассказал, что однажды стажировался в театре Оперетты, но для трудоустройства туда обязательно было нужно иметь прописку в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна
Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:12
Футбол
Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами
Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Единоборства
Боец нокаутировал соперника за 9 секунд на турнире UFC
На турнире промоушена ММА «Абсолютный бойцовский чемпионат» UFC Fight Night 153 состоялся один из самых коротких боев в истории UFC.
Обновлено в 04:33
Общество
Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели
В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 04:37
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Недвижимость
Аренда укрепляется в цене
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 05:20
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Обновлено 20 июня в 12:01
Спорт
Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку
Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Вологодская студентка спасла тонущих детей ценой собственной жизни
19-летняя студентка из Вологды спасла тонущих детей ценой собственной жизни. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Обновлено в 03:18
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол
СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»
Обновлено в 03:25