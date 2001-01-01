Футбол

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ вчера в 14:59

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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