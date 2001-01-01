Футбол
Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ 14:59
«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Ашберн
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
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В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Спорт
Вторая команда из СНГ впервые в сезоне поднялась выше топ-16 мейджора
Gambit Esports вышла со второго места группы B на EPICENTER Major 2019 и начнёт плей-офф с верхней сетки.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
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Новичок "Реала" защитник Ферлан Менди поставил в Твиттере лайк с призывом выгнать из команды клубного воспитанника Лукаса Васкеса.
Обновлено в 16:30
Политика
С 8 июля российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
Россия временно приостанавливает авиасообщение с Грузией, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Футбол
ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо
Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме
Лукас принял участие в модном показе. 17-летний Лукас Портман дебютировал на подиуме на показе Balmain, который прошел в Париже.
Обновлено в 11:41
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Культура
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м
В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48