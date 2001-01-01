Футбол

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ 14:59

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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«Шанхай Шеньхуа» предложил Перишичу зарплату 12 миллионов в год, хорват отказался

Бомбардир.ру16:40

«Шанхай Шеньхуа» предложил «Интеру» 25 млн евро за Перишича, а игроку 3-летний контракт на 36 млн евро

Sports.ru11:14

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

Матч ТВ14:59

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

Sportbox.RU14:59

Китайский клуб предложил Перишичу зарплату в 12 млн евро за сезон

Soccer.ru13:21

Китайский клуб предложил Перишичу контракт на € 36 млн, а «Интеру» — € 25 млн

Чемпионат12:35

«Шанхай Шэньхуа» хочет подписать Перишича или Эль-Шаарави

Евро-футбол.ру15:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Ашберн
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Спорт

Вторая команда из СНГ впервые в сезоне поднялась выше топ-16 мейджора

Gambit Esports вышла со второго места группы B на EPICENTER Major 2019 и начнёт плей-офф с верхней сетки.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Обновлено в 15:58
Футбол

Менди лайкнул твит с призывом выгнать из «Реала» Васкеса, но потом извинился

Новичок "Реала" защитник Ферлан Менди поставил в Твиттере лайк с призывом выгнать из команды клубного воспитанника Лукаса Васкеса.
Обновлено в 16:30
Политика

С 8 июля российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию

Россия временно приостанавливает авиасообщение с Грузией, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Футбол

ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо

Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Старший сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме

Лукас принял участие в модном показе. 17-летний Лукас Портман дебютировал на подиуме на показе Balmain, который прошел в Париже.
Обновлено в 11:41
Авто

Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом

Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Культура

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Культура

Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Политика

Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Политика

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
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Автоспорт

Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м

В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
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Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
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Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
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Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
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Иван Перишич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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Шанхай Гринлэнд Шеньхуа
Спортивный клуб
Профессиональный китайский футбольный клуб из Шанхая. Основан в 1993 году, выступает в Суперлиге Китая. Проводит игры на 33-тысячном стадионе «Хункоу». Владельцем команды является крупнейшая строительная компания Greenland Group.
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