Футбол
Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ 14:59
«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Обновлено в 17:28
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Общество
Не дельный обзор. А зачем высшее образование продавцам и водителям?
Кеша Камызякцев Как говорят в балете: "Па-де-де про ПДД".
Обновлено в 09:03
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Политика
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Экономика
FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel
Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол
Владимир Федотов: «Присутствие Черчесова на матче должно окрылять футболистов»
Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович. Я был футболистом, думаю, это должно окрылять.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Как можно очистить овощи и фрукты от пестицидов, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что очистить овощи и фрукты от пестицидов можно, очень хорошо промыв.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Происшествия
Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники».
Обновлено в 05:19
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РФ
Обновлено в 09:49
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Хоккей
Четверо россиян выбраны в пятом раунде драфта НХЛ
Завершился пятый раунд драфта НХЛ-2019.
Обновлено в 16:25
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Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено в 10:16
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)
С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
США атаковали компьютерные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.
Обновлено в 18:16
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13