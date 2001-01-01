Футбол

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубуМатч ТВ 14:59

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

Sportbox.RU14:59

Эль-Шаарави не заинтересован в переезде в Китай

Soccer.ru16:50

«Шанхай Шэньхуа» хочет подписать Перишича или Эль-Шаарави

Евро-футбол.ру15:08

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

Матч ТВ14:59

«Шанхай Шеньхуа» предложил Перишичу зарплату 12 миллионов в год, хорват отказался

Бомбардир.ру16:40

Китайский клуб предложил Перишичу контракт на € 36 млн, а «Интеру» — € 25 млн

Чемпионат12:35

«Шанхай Шеньхуа» предложил «Интеру» 25 млн евро за Перишича, а игроку 3-летний контракт на 36 млн евро

Sports.ru11:14
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Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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