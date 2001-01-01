Футбол

Перин получил травму и пропустит матч против «Аякса»Soccer.ru вчера в 09:12

Голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин получил на сегодняшней тренировке травму правого плеча. Таким образом вратарь пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".
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Перин получил травму и пропустит матч против «Аякса»

Soccer.ruвчера в 09:12
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Обновлено в 10:38
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«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

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Обновлено в 02:04
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Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
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Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
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Обновлено в 14:20
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
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Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
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Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Временное отстранение от должности члена Совета федерации Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации заказных убийств, является законным, постановил Мосгорсуд.
Обновлено в 13:17
Политика

В Киеве вычислили заказчика билборда с «концом Порошенко»

Медведев подчеркнул, что отсутствие на билбордах исходных данных не помешало установить их заказчика, так как "следы всегда остаются".
Обновлено в 13:42
Авто

Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер

На автосалоне в Шанхае компания показала новый концептуальный кроссовер Roomzz, производство которого запланировано на 2020 год.
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Обновлено в 11:15
Происшествия

В Ингушетии прошел обыск у правозащитника Муцольгова

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Обновлено в 04:11
Политика

В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
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Сенатор Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля

Сегодня в торжественной обстановке мэр Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от новых машин главному врачу Станции скорой помощи города и главврачу горбольницы Сенатор Сулейман Керимов выделил личные средства на приобретение 6 машин скорой помощи и 2 реанимобилей для медучреждений Дербента.
Обновлено в 08:18
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