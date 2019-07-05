Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например, в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент не известно местонахождение ни папы, ни мамы девочки. Не понятно, каким образом, на каком основании она находились рядом с судимым человеком.

Ребенка доставили в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена Республики Ингушетия. Девочка госпитализирована для дальнейшего лечения. Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было множество ожогов, порезов, шрамов и укусов.

Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Политика В России повысят оклады военнослужащим и полицейским С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Театры Директора театра Волкова уволили, худрук написал заявление об уходе Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен из-за неразрешимого конфликта с художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли, который в свою очередь подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский.

Футбол Агент игрока «Милана» Лаксальта подтвердил интерес «Зенита» Агент игрока в интервью итальянским СМИ подтвердил интерес к хавбеку со стороны питерского "Зенита", а также не исключил, что Лаксальт покинет "Милан" уже в ближайшее время.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Армия и оружие Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Политика В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Политика Офис Зеленского не стал рассматривать запрос прокуратуры из-за слов Мендель Офис президента Украины Владимира Зеленского вернул без рассмотрения в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента.

Политика США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России» Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Гаджеты Консоль Sony PlayStation 5 получит видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6 В сети появилась очередная порция подробностей об игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается только в конце следующего года.

Музыка Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек» В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.