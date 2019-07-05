Происшествия
Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в МосквуLenta.ru 16:07
Ребенка доставили в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена Республики Ингушетия. Девочка госпитализирована для дальнейшего лечения. Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было множество ожогов, порезов, шрамов и укусов.
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Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например, в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент не известно местонахождение ни папы, ни мамы девочки. Не понятно, каким образом, на каком основании она находились рядом с судимым человеком.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельТК Звезда 11:06
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