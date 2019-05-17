Футбол

Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьерыLenta.ru 10:33

Ранее 17 мая британское издание The Independent сообщило о том, что Касильяс решил завершить футбольную карьеру. Вратарь пережил инфаркт 1 мая на тренировке «Порту».
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Касильяс сообщил, что с его здоровьем всё в порядке

Soccer.ru09:47

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Sportbox.RU08:30

Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры

Спорт день за днем12:35

Касильяс объявит об уходе из футбола, когда «наступит нужный момент»

РИА Новости08:31

Икер Касильяс: Объявлю о завершении карьеры, когда наступит нужный момент

Советский спорт09:03

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Матч ТВ08:30

Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно

Чемпионат08:40
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

Обновлено в 12:39
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга в Петербурге

Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга на площади Ленина в Петербурге, сообщает ЗАКС.ру.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор

«Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США

Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Футбол

На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Авто

Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов

Обновлено в 06:30
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Общество

Медведев посетил госпиталь ветеранов в Ростове-на-Дону

Обновлено в 11:34
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Авто

Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911

Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Памятник Юлии Началовой может появиться в Москве

Среди обращений москвичей есть предложение поставить памятник Началовой в Южном административном округе, где певица жила на Чертановской улице и где много подходящих парков и скверов.
Обновлено в 11:48
Технологии

В HiSilicon давно готовились к запрету, наложенному США

HiSilicon, дочерняя компания Huawei Technologies, занимающаяся выпуском микросхем, сегодня сообщила, что давно готова к «экстремальному сценарию», включающему запрет на закупку американской продукции и технологии.
Обновлено в 08:33
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику

Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Трамп обвинил СМИ в недостоверном освещении ситуации вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой СМИ, на этот раз обвинив журналистов в недостоверном освещении ситуации вокруг Ирана.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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