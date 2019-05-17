Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьерыLenta.ru 10:33

Ранее 17 мая британское издание The Independent сообщило о том, что Касильяс решил завершить футбольную карьеру. Вратарь пережил инфаркт 1 мая на тренировке «Порту».

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Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Происшествия В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.

Происшествия Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга в Петербурге Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга на площади Ленина в Петербурге, сообщает ЗАКС.ру.

Происшествия Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении "Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.

Политика Транзит российской нефти на Украину приостановлен Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.

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Происшествия Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».

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