Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
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Даниил Квят показал самый впечатляющий рывок на Гран-при Бельгии
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмой позиции на Гран-при Бельгии.
News102.ru вчера в 12:47
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Интернет
Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
iXBT.com вчера в 13:57
Культура
В Москве пройдет фестиваль циркового искусства
С 14 по 16 сентября в Москве пройдет фестиваль циркового искусства.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:03
Гаджеты
Xiaomi представит под видом нового Mi 9 Lite старый смартфон
По мнению некоторых специалистов, будет представлена модель Xiaomi Mi 9 Lite, которую позиционируют под кодовым обозначением pyxis.
Народные новости вчера в 22:41
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Дочь женщины, убившей годовалого сына в Башкирии, поместили в приют
Вечерняя Москва 02:08
Путешествия
Viking Sun отправился в рекордное по длительности кругосветное путешествие
News.ru вчера в 13:09
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Автоспорт
Бинотто: Ferrari повезло, что в гонке 44 круга
Motorsport.com Russia вчера в 11:52
Футбол
«Рома» хочет арендовать Мхитаряна
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может отправиться в аренду в «Рому».
Soccer.ru 02:41
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
РИА Новости вчера в 12:47
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Елена Николаева впервые рассказала о романе с бывшим мужем Волочковой
Недавно ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева появилась на публике в компании 13-летней дочери балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина — Ариадны.
RuNews24.ru 00:59
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
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На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина
Байкал-Daily вчера в 22:50
Общество
Составлен рейтинг регионов по доступности электричества
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.
РБК 00:48
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва 31 августа в 10:00
Футбол
Фанаты «Барселоны» хотят видеть Пике следующим президентом клуба
Последнего фанаты хотят видеть в роли главного тренера каталонцев, а Пуйоль может занять пост спортивного директора.
Sport24.ru вчера в 23:58
Интернет
Появилась возможность переустановить Windows 10 из облака
В новой сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища, сообщается в официальном блоге корпорации Microsoft.
Rambler News Service вчера в 09:17
Общество
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:29