Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов. Об этом СМИ рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

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