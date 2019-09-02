Экономика
ИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:18, Вашингтон
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Видимо, 25-летняя модель не теряет время даром и, готовя завтрак для семьи, заботится о красоте, сделав маску для волос.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора — товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Единоборства
Пакьяо запустил собственную криптовалюту
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Автоспорт
Даниил Квят показал самый впечатляющий рывок на Гран-при Бельгии
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмой позиции на Гран-при Бельгии.
News102.ru вчера в 12:47
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
ТК Звезда вчера в 17:01
Общество
Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток
Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыл во Владивосток.
Известия вчера в 22:45
Культура
Поющий таксист из Екатеринбурга выступил на шоу Первого канала
Областная газета вчера в 22:58
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 31 августа в 06:14
Происшествия
Мужчина зарезал свою двухмесячную дочь в Саратове
NewInform 31 августа в 16:31
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Происшествия
Пилот и пассажир погибли после жесткой посадки вертолета в Подмосковье
Вести Подмосковья вчера в 10:28
Авто
Названы три аксессуара, необходимые для нового автомобиля
Замыкает тройку самых необходимых аксессуаров для новых авто защита колесных арок.
SpeedMe вчера в 13:55
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей
Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru 31 августа в 09:38
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Гаджеты
Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro
Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.
iXBT.com 00:09
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru вчера в 20:07
Происшествия
Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию
Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.
Матч ТВ вчера в 15:54
Происшествия
Актер Кевин Харт попал в ДТП в Калифорнии
ТАСС вчера в 17:33
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Здоровье
В Красноярске снизилась активность клещей
В Красноярске снизилась активность клещей, однако риск присасывания ещё сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по краю.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:34
Авто
Новая Lada 4x4 получит французскую платформу
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня вчера в 08:26
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру вчера в 11:41