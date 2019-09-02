Экономика
Вести.RuАвиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По данным АЭВТ в I квартале текущего года авиакомпании потеряли 45 миллиардов рублей (это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года). При этом в 2018 году операционные убытки авиаперевозчиков России составили порядка 54 миллиарда рублей.
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Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известия17:02
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