Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Футбол Роберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор» «Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна.

Политика МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде» Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Общество Минтруд назвал число работающих пенсионеров В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Музыка В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.

Политика Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Политика Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия прокомментировали публичные извинения Закировой Супруг артистки — продюсер Иосиф Пригожин — в свою очередь похвалил Закирову за мужество принести публичные извинения, хотя она могла и не привлекать лишнее внимание к оговорке.

Здоровье Новосибирец отсудил у лаборатории компенсацию за ошибочный диагноз ВИЧ Перед необходимой операцией мужчина сдал анализы на ВИЧ в клинико-диагностической лаборатории KDL.

Здоровье Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.

Политика Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Авто Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.

Происшествия В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.

Игры Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.

Наука Целостность белого вещества покажет эффективность стимуляции мозга Ученые из Великобритании установили, что эффективность применения микрополяризации с целью улучшения когнитивных функций после полученной травмы головного мозга непосредственно зависит от целостности трактов белого вещества, содержащегося в стимулируемых зонах.