Экономика
ИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Футбол
Роберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор»
«Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна.
Sport24.ru 17:27
Политика
МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor вчера в 20:02
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru 21:49
Политика
Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия прокомментировали публичные извинения Закировой
Супруг артистки — продюсер Иосиф Пригожин — в свою очередь похвалил Закирову за мужество принести публичные извинения, хотя она могла и не привлекать лишнее внимание к оговорке.
Life.ru 11:29
Здоровье
Новосибирец отсудил у лаборатории компенсацию за ошибочный диагноз ВИЧ
Перед необходимой операцией мужчина сдал анализы на ВИЧ в клинико-диагностической лаборатории KDL.
Тайга.инфо 21:39
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Политика
Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу
По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета 18:48
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей
Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru вчера в 09:38
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
RT на русском вчера в 15:17
Игры
Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх
Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.
Ferra 09:34
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Газета.Ru 13:59
Наука
Целостность белого вещества покажет эффективность стимуляции мозга
Ученые из Великобритании установили, что эффективность применения микрополяризации с целью улучшения когнитивных функций после полученной травмы головного мозга непосредственно зависит от целостности трактов белого вещества, содержащегося в стимулируемых зонах.
Ugpressa.ru 16:37
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16