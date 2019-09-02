Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Экономика Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

Политика Польша, Украина и США заключили соглашение о поставках газа Соглашение подписано в Варшаве Польша, Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа, передает РИА Новости.

Общество Военнослужащий из подмосковной Балашихи сдал в комиссионный устройства для контроля машин во время боевого задания Как пишет газета «КоммерсантЪ», начальник диспетчерского центра автомобильной военной части стал фигурантом дела о краже и расхищении вверенного ему имущества.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Армия и оружие Китай опасается окружения ракетами средней дальности США Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и проведение Соединёнными Штатами испытаний ракеты средней дальности наземного базирования, по мнению китайских экспертов, представляют прямую угрозу национальной безопасности Китая.

Музыка В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.

Общество У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Музыка Грандиозный бетховенский цикл концертов стартует в сентябре в «Аптекарском огороде» Помимо бетховенского квартетного цикла, в программу «Камерных вечеров в оранжерее» войдут концерты для ансамблей и фортепианные вечера.

Происшествия Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.

Общество 40% россиян работают не по специальности Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Общество В России вступили в силу новые правила оформления ДТП В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Интернет В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

Общество Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.