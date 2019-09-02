Экономика
ИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Футбол
Георгий Джикия: «„Спартаку“ надо наигрывать состав, а то новички то играли, то не играли»
Спорт-Экспресс 15:14
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Политика
Польша, Украина и США заключили соглашение о поставках газа
Соглашение подписано в Варшаве Польша, Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:41
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец 11:39
Общество
Военнослужащий из подмосковной Балашихи сдал в комиссионный устройства для контроля машин во время боевого задания
Как пишет газета «КоммерсантЪ», начальник диспетчерского центра автомобильной военной части стал фигурантом дела о краже и расхищении вверенного ему имущества.
Эхо Москвы 20:03
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Армия и оружие
Китай опасается окружения ракетами средней дальности США
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и проведение Соединёнными Штатами испытаний ракеты средней дальности наземного базирования, по мнению китайских экспертов, представляют прямую угрозу национальной безопасности Китая.
REGNUM 30 августа в 16:08
Музыка
В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
Российская газета 00:46
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Наука
В МФТИ изобрели устройство имитирующее биологическую память
Ореанда-Новости вчера в 17:44
Кино
Прошла премьера фильма «Джокер» на Венецианском фестивале
Народные новости вчера в 22:09
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Музыка
Грандиозный бетховенский цикл концертов стартует в сентябре в «Аптекарском огороде»
Помимо бетховенского квартетного цикла, в программу «Камерных вечеров в оранжерее» войдут концерты для ансамблей и фортепианные вечера.
Музыкальная жизнь 09:34
Происшествия
Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию
Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.
Матч ТВ 15:54
Общество
40% россиян работают не по специальности
Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ 20:13
Футбол
Бэйл сделал дубль, «Реал» потерял два очка
Спорт-Экспресс 17:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Общество
В России вступили в силу новые правила оформления ДТП
В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings 16:30
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:34
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06
Общество
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru вчера в 00:48