Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличныхРБК вчера в 09:09

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
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с чего всё началось
Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует
 из статистики Центробанка.
РБКвчера в 09:09

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Россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году

Газета.Ruвчера в 14:32

ЦБ: в 2018 году на оплату товаров и услуг пришлось 76% операций по картам

Банки.рувчера в 07:17

Объем операций по банковским картам в 2018 году достиг 75 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 10:43

Объем операций по картам россиян в 2018 году вырос на 23%

ТАССвчера в 10:21

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

РБКвчера в 09:09

В России объем переводов с карты на карту впервые превысил снятие наличных

Дождьвчера в 10:46

В России сумма переводов с карты на карту впервые превысила снятие наличных

Ведомостивчера в 11:22
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево опасно сблизились два лайнера

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено вчера в 06:23
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась квалификация первого этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Политика

Крым подсчитал минимальный ущерб от нахождения в составе Украины

Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс рассказал о возможных экономических потерях полуострова из-за нахождения в составе Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Благовещенске загорелся цех по производству полистирола

Цех по производству полистирола горит в Благовещенске Амурской области, сообщили в субботу РИА Новости в ГУ МЧС по Амурской области.
Обновлено в 02:44
Политика

Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство

В эфире телеканала NewsOne Пискун посоветовал властям Украины потребовать от России ренту за пользование украинской землёй.
Обновлено в 04:05
Политика

Главный кинолог России заявил, что опасных пород собак не существует

Еще раз подчеркиваем позицию РКФ: опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы - особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения, - сказал главный кинолог в беседе с агентством городских новостей «Москва».
Обновлено в 03:26
Здоровье

Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами

Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

National Interest заявил о победе России в санкционной войне

Профессор политологии Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в своей статье для издания The National Interest заявила, что санкции создали возможности для экономического развития России.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 MAX

Обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX выйдет в течение 7–10 дней, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

МВД и Минэк не договорились об изменении формата экзамена на права

Позиции МВД и Минэкономразвития разошлись в вопросе о слиянии «площадки» и «города» в экзамене на водительские права.
Обновлено в 03:13
Политика

Пушков прокомментировал новые санкции против России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте Twitter прокомментировал санкции, введенные Канадой против России из-за ситуации на Украине и инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что контролирует Citgo — подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США.
Обновлено в 00:06
Политика

Совфед предложил компенсировать из бюджета затраты на суверенный рунет

Сам законопроект предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить автономную работу рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.
Обновлено в 03:56
Общество

Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Депутат Госдумы лишен ученой степени за плагиат

Депутат Государственной Думы России Евгений Москвичев лишен ученой степени за выявленный плагиат в диссертации, такое решение принял президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования России, 15 марта, сообщает «Новая газета».
Обновлено вчера в 19:45
Интернет

«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть

Обновлено в 01:47
Технологии

В начале апреля у спутников GPS пройдет смена номера недели

Первое событие смены номера недели (первый «ролловер») произошла в августе 1999 года. Второй «ролловер» произойдет 6 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:08
Космос

Уволился разработчик новых модулей МКС

Обновлено в 01:45
Происшествия

Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии

Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

В Крыму заявили о рекорде по визитам иностранных делегаций

Обновлено вчера в 23:29
Единоборства

Макгрегор заявил, что готов выйти на поединок с любым бойцом UFC

Обновлено в 04:05
Происшествия

В Омске в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия

Власти Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия после трагедии в Крайстчерче, где вооруженный мужчина напал на мечеть.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Врачи прооперировали Юлию Началову

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Состояние Юлии Началовой стабилизировалось

PR-менеджер Юлии Началовой рассказал о состоянии здоровья певицы. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.
Обновлено вчера в 09:40
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