Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличныхРБК 09:09

с чего всё началось

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные попали в засаду боевиков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Политика Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Золотова Под санкции, которые Канада ранее ввела в отношении России, подпали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Происшествия Стрельба в мечетях Новой Зеландии унесла жизни 49 человек Нападения террористов на мечети в Новой Зеландии унесли жизни 49 человек, еще более 50 пострадали.

Армия и оружие Reuters: три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии Три террористски-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей, покидающих последний оплот группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии.

Футбол ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года.

Здоровье В России наблюдаются перебои с поставками лекарства от аритмии Во французской компании "Санофи", которая обеспечивает более половины российского рынка этим препаратом, не смогли назвать причину проблем с поставками, но пообещали, что новая партия появится в апреле.

Финансы Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года.

Политика American Airlines на время прекратила полеты в Венесуэлу Американская авиакомпания American Airlines в пятницу приостановила полеты в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press.

Политика Порошенко оговорился и поблагодарил украинцев за защиту врага Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Закарпатье в мемориальном парке «Красное поле», сделал оговорку и поблагодарил украинцев за «защиту врага».

Политика США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик США пролетел у российских границ Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил очередной полет возле российских границ.

Политика Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.

Политика Украина осталась без денег по спору с Россией Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров.

Общество Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади Министерство транспорта России намерено установить для авиакомпаний минимальные габариты ручной клади, разрешенной для бесплатного провоза, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

Происшествия Росприроднадзор проверит трассу «Скандинавия» после ДТП с бензовозом Сотрудники Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проведут проверку трассы «Скандинавия», на которой утром 15 марта столкнулись бензовоз и грузовик.

Политика Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.

Политика Саакашвили заявил о планах России напасть на Швецию и Финляндию Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили написал статью для издания Foreign Policy, в которой заявил, что Россия якобы готовит нападение на Швецию или Финляндию.

Шоу-бизнес У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.

Общество В Астрахани QR-коды на старинных зданиях вели на порносайты Хакеры взломали QR-коды на исторических зданиях Астрахани и настроили перенаправление считывающих устройство на порнографические интернет-ресурсы.

Политика Киев отказался регистрировать в составе ОБСЕ наблюдателей от России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией кандидаты в наблюдатели на президентские выборы в составе миссии ОБСЕ не будут зарегистрированы.