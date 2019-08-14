Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия 13 августа в 19:06

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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Потоковое создание: переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

Показала потенциал С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали "Известиям" в ЦБ.
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СМИ: Через систему быстрых платежей перевели 16 млрд рублей за полгода

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Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

Известия13 августа в 19:06
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