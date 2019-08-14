Экономика
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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Показала потенциал С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали "Известиям" в ЦБ.Известиявчера в 17:02
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СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
Реальное времявчера в 18:33
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg
Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Политика
Кабмин Украины отказался уволить Кличко
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Экономика
В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию
Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Энергетика
Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»
В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам
Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.
Обновлено в 08:55
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Культура
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне
Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.
Обновлено в 08:13
Общество
Росстат сообщил о сокращении количества регистраций браков в России
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года в России было заключено 333,1 тыс. браков, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено в 10:58
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено в 11:11
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Кино
Фильм «Движение вверх» побил рекорды по сборам в Китае
Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым российским кинопродуктом в китайском прокате.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты
Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов
По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»
США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46