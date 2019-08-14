Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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с чего всё началось

Потоковое создание: переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

Показала потенциал С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали "Известиям" в ЦБ.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Через систему быстрых платежей перевели 16 млрд рублей за полгода

RT на русском10:51

Россияне перевели более 15,7 млрд рублей через систему быстрых платежей

Коммерсантъ05:15

СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей

Реальное времявчера в 18:33

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ТАСС03:20

Россияне за полгода перевели через СБП 15 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 19:15

Россияне перевели по системе быстрых платежей от ЦБ почти 16 млрд рублей

Ведомости04:07

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

Известиявчера в 19:06
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Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Экономика

В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию

Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

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Энергетика

Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»

В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

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Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.
Обновлено в 08:55
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Культура

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.
Обновлено в 08:13
Общество

Росстат сообщил о сокращении количества регистраций браков в России

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года в России было заключено 333,1 тыс. браков, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

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Футбол

«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
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Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

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Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено в 11:11
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

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Обновлено в 10:04
Кино

Фильм «Движение вверх» побил рекорды по сборам в Китае

Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым российским кинопродуктом в китайском прокате.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты

Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов

По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
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Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
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Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
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Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»

США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
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