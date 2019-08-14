Финансы
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
Реальное времявчера в 18:33
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Киевское «Динамо» не прошло «Брюгге» в Лиге чемпионов
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Продюсер Иосиф Пригожин назвал недостойным комментариев бредом слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками.
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Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
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Общество
Около 15 тысяч москвичей проверили здоровье легких в парках
Обновлено в 00:27
Здоровье
В России увеличилось количество умерших от рака
В отличие от смертей от онкозаболеваний количество летальных исходов от сердечно-сосудистых патологий сократилось на 0,7%. В общей сложности с начала года в России умерли 918 503 человека.
Обновлено в 02:25
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Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Авто
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Обновлено в 02:33
Религия
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Обновлено вчера в 18:32
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено вчера в 13:27
Технологии
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Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
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Футбол
Сулейманов рад, что вышел в старте «Краснодара» на матч с «Порту»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Порту» (3:2), отметил, что был рад выйти в стартовом составе «быков», сообщает официальный Youtube-канал российской команды.
Обновлено в 01:44
Авто
Гоночный катер с двигателем Ferrari пустят с молотка
На сайте DuPont Registry появилось объявление о продаже гоночного глиссера Arno XI с двигателем Ferrari.
Обновлено 12 августа в 11:28
Здоровье
В Дагестане хирурги поставят рекорд по числу операций в день
О своем намерении попасть в книгу рекордов России в номинации: число оперативных вмешательств в день заявили врачи отделения флебологии Хасавюртовской центральной горбольницы.
Обновлено в 02:04
Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены
Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти
В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57