Финансы
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
Реальное времявчера в 18:33
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Китай не пустил корабли США в порт Гонконга
Запрос Вашингтона о заходе в порт Гонконга двух американских военных кораблей отклонён Пекином, сообщает Reuters.
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Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
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Обновлено вчера в 22:22
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Интернет
AR-маски для историй Instagram теперь могут создавать все
Компания Facebook запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR, который позволяет создавать маски с элементами дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 02:27
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Происшествия
Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.
Обновлено в 04:46
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Ученые из Австралийского университета Эдит Коуэн провели эксперимент и назвали продукты, которые могут снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Происшествия
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Обновлено вчера в 00:53
Финансы
Обваливший мировую экономику фактор замечен в США
Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Число пострадавших при серии взрывов на армейском складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края достигло 40 человек.
Обновлено в 02:59
Авто
Это прототип самого мощной версии купе Mercedes-AMG GT
Прототип долгожданной немецкой новинки замечен на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 03:10
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Политика
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
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Обновлено в 03:55
Гаджеты
От торговой войны США и Китая выиграли Samsung и Xiaomi
Samsung и Xiaomi остались в выигрыше в результате противостояния властей США и китайского вендора Huawei.
Обновлено в 04:56
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35