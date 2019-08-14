Экономика
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
Реальное времявчера в 18:33
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Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Путешествия
Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту
Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
Обновлено в 07:17
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Южной Азии
Стороны обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения отношений между Исламабадом и Нью-Дели.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
Владимир Федотов: «„Оренбург“ требует серьезного и качественного усиления»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал, как идет подготовка к матчу 6-го тура РПЛ с «Сочи».
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Футбол
Новичок «Реала» пропустит первый матч чемпионата Испании из-за травмы
Сообщается, что Родриго пропустит товарищескую игру против «Культураль Леонесы», а также встречу 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (17 августа).
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Игры
В Сети появился стильный постер новой игры Need for Speed: Heat
До начала презентации осталось шесть часов, но фанатам не терпится познакомиться с Need for Speed: Heat, и они продолжают разыскивать на просторах Сети информацию от инсайдеров.
Обновлено в 04:21
Авто
Идея о запрете старых машин касается только коммерческого транспорта
В Госдуме предлагают решить эту проблему путем оказания поддержки предпринимателям с устаревшим автопарком (льготный лизинг, кредиты, субсидирование) или введения повышенных налогов на старый коммерческий транспорт.
Обновлено в 08:10
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Общество
Супружеская пара в Англии выиграла в лотерею благодаря голодному коту
Мужчина из города Мэнсфилда английского графства Ноттингемшир вернулся с работы домой и вспомнил, что забыл купить корм для своего шестилетнего кота по кличке Шорткейк.
Обновлено в 07:39
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Экономика
Прибыль «Интер РАО» в первом полугодии увеличилась на 25%
Чистая прибыль «Интер РАО» по Международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2019 года выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Футбол
Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере
Обновлено в 05:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму
Обновлено в 07:28
Происшествия
На Урале выброс дыма в Верх-Нейвинске попал в поле зрения прокуратуры
На Урале надзорные органы организовали проведение проверки после сообщений о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский Невьянского района.
Обновлено в 07:05