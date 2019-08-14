Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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Россияне перевели более 15,7 млрд рублей через систему быстрых платежей

Коммерсантъ05:15

Россияне перевели по системе быстрых платежей от ЦБ почти 16 млрд рублей

Ведомости04:07

СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей

Реальное времявчера в 18:33

Россияне перевели более 15,7 млрд рублей через Систему быстрых платежей

ТАСС03:20

Россияне за полгода перевели через СБП 15 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 19:15

Россияне перевели с помощью СБП более 15 млрд рублей

News.ru03:52

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

Известиявчера в 19:06
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Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
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Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера

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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Южной Азии

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«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

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Обновлено вчера в 15:09
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал, как идет подготовка к матчу 6-го тура РПЛ с «Сочи».
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Финансы

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Футбол

Новичок «Реала» пропустит первый матч чемпионата Испании из-за травмы

Сообщается, что Родриго пропустит товарищескую игру против «Культураль Леонесы», а также встречу 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (17 августа).
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Наука

Яблоко в день защищает от рака и инфарктов

Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Политика

Песков оценил работу «до седьмого пота» в тушении пожаров в Сибири

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Игры

В Сети появился стильный постер новой игры Need for Speed: Heat

До начала презентации осталось шесть часов, но фанатам не терпится познакомиться с Need for Speed: Heat, и они продолжают разыскивать на просторах Сети информацию от инсайдеров.
Обновлено в 04:21
Авто

Идея о запрете старых машин касается только коммерческого транспорта

В Госдуме предлагают решить эту проблему путем оказания поддержки предпринимателям с устаревшим автопарком (льготный лизинг, кредиты, субсидирование) или введения повышенных налогов на старый коммерческий транспорт.
Обновлено в 08:10
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Общество

Супружеская пара в Англии выиграла в лотерею благодаря голодному коту

Мужчина из города Мэнсфилда английского графства Ноттингемшир вернулся с работы домой и вспомнил, что забыл купить корм для своего шестилетнего кота по кличке Шорткейк.
Обновлено в 07:39
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Экономика

Прибыль «Интер РАО» в первом полугодии увеличилась на 25%

Чистая прибыль «Интер РАО» по Международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2019 года выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
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Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере

Обновлено в 05:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму

Обновлено в 07:28
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На Урале выброс дыма в Верх-Нейвинске попал в поле зрения прокуратуры

На Урале надзорные органы организовали проведение проверки после сообщений о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский Невьянского района.
Обновлено в 07:05
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