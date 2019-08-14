Финансы
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
Реальное времявчера в 18:33
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
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Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
В России продолжает расти число умерших от рака людей
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
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Авто
Автоэксперт оценил идею запретить эксплуатацию старых машин
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Происшествия
ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
Обновлено в 01:59
Происшествия
Росгидромет сообщил о скачке радиации в Северодвинске в 16 раз
После взрыва в Северодвинске уровень радиации был превышен в 4-16 раз, следует из материалов Росгидромета.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
В Минтруде отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе
Действующий Трудовой кодекс РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели — не более 40 часов, но «нижней границы» не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневной рабочей неделе «подлежит обсуждению».
Обновлено вчера в 08:27
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Политика
Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона, отметив важность сохранения культурного наследия области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:55
Политика
Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Обновлено в 00:12
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен после задержания Атамбаева
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Космос
Метеориты помогли сделать Землю обитаемой
Обновлено в 03:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Авто
Это прототип самого мощной версии купе Mercedes-AMG GT
Прототип долгожданной немецкой новинки замечен на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 03:10
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:01