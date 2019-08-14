С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Здоровье В России продолжает расти число умерших от рака людей Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Авто Автоэксперт оценил идею запретить эксплуатацию старых машин Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Происшествия Росгидромет сообщил о скачке радиации в Северодвинске в 16 раз После взрыва в Северодвинске уровень радиации был превышен в 4-16 раз, следует из материалов Росгидромета.

Политика Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Общество В Минтруде отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе Действующий Трудовой кодекс РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели — не более 40 часов, но «нижней границы» не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневной рабочей неделе «подлежит обсуждению».

Общество В Роскачестве назвали признаки некачественного вина Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Политика Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона, отметив важность сохранения культурного наследия области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Армия и оружие СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.

Политика Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов "Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

Происшествия Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Политика Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Авто Это прототип самого мощной версии купе Mercedes-AMG GT Прототип долгожданной немецкой новинки замечен на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг.