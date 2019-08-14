Экономика
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублейИзвестия вчера в 19:06
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей.
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СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
Реальное времявчера в 18:33
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
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Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
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Обновлено вчера в 09:46
Кино
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
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Политика
Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
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Обновлено в 05:08
Общество
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Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Песков оценил ход работы по тушению пожаров в Сибири
Обновлено в 06:55
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Онкоцентр в Челнах оснастят уникальным оборудованием
Например, в Челнах появится аппарат близкофокусной рентген-терапии, рассказал главный врач Набережночелнинского филиала республиканского клинического онкологического диспансера Алмаз Хазиев.
Обновлено в 02:54
Футбол
Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов оценил игру Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2). На счету форварда дубль.
Обновлено в 05:26
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Космос
Итальянский астронавт стал первым диджеем в космосе
Лука Пармитано находится в своей второй экспедиции на МКС, так что у него было время подготовиться к концерту.
Обновлено в 00:32
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Экономика
Фондовые торги в США завершились ростом благодаря решению Вашингтона
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов ощутимо выросли на новостях о том, что США откладывают до 15 декабря введение новых пошлин на китайские товары.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью
Со вчерашнего дня в силу вступили поправки в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которые уточнили порядок дистанционных сделок с недвижимостью.
Обновлено в 04:43
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
Обновлено в 05:48
Музыка
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»
Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11